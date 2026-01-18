Il match tra Torino e Roma, valido per la ventunesima giornata di Serie A, si disputerà domenica alle 18. In questa occasione, si analizzeranno statistiche, formazioni e pronostici, offrendo un quadro completo per gli appassionati. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con particolare attenzione alle strategie adottate da Baroni e Gasperini. Qui troverai tutte le informazioni utili su diretta tv e streaming.

Torino-Roma è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Gasperini ha un problema e porta il nome di Baroni, tecnico del Torino. Nelle ultime due uscite ha sempre perso: sempre all’Olimpico e prima in campionato e poi in Coppa Italia, venendo eliminato. Il tecnico giallorossi vorrebbe la rivincita oggi in Piemonte, anche perché vorrebbe dire andare da solo al quarto posto dopo la sconfitta della Juve ieri sera a Cagliari. Ma il compito è davvero complicato. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Torino-Roma: Baroni incarta di nuovo Gasperini

Roma, Baroni bestia nera di Gasperini: domenica ancora il Torino

Per Gian Piero Gasperini e la Roma, Marco Baroni si conferma come un avversario difficile da affrontare. Domenica prossima, il Torino di Baroni rappresenta ancora una sfida importante, continuando a mettere alla prova la squadra giallorossa. La partita si inserisce in un percorso di confronto tra le due squadre, evidenziando l’importanza delle strategie e delle prestazioni sul campo.

Formazioni ufficiali Roma Torino: i titolari di Gasperini e Baroni per la Coppa Italia

Ecco le formazioni ufficiali di Roma e Torino per l'ottavo di finale di Coppa Italia, con le scelte dei tecnici Gasperini e Baroni. Questa sera alle 21:00, allo Stadio Olimpico, si affrontano due squadre in cerca di avancare nel torneo, con l'obiettivo di ottenere un risultato importante in una sfida che promette attenzione e intensità.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Torino-Roma, il pronostico marcatori: occhio a Zapata #ASRoma x.com

MATCHDAY Il #Torino di #Baroni affronta gli ottavi di finale di Coppa Italia in casa della @OfficialASRoma. Scorri a destra per vedere la probabile formazione del @torinofc1906 e lascia il tuo pronostico #torogoal #RomaTorino - facebook.com facebook