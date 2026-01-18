Pronostico Senegal-Marocco | le assenze decidono la finalissima
La finale della Coppa d’Africa 2025 tra Senegal e Marocco si disputa domenica alle 20:00. L'incontro sarà deciso anche dalle assenze di alcuni giocatori chiave, che influiranno sulle strategie delle due squadre. Di seguito, troverai tutte le informazioni utili: diretta tv, statistiche, formazioni e il pronostico della partita.
Senegal-Marocco è la finale della Coppa d’Africa 2025 e si gioca domenica alle 20:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Tutto pronto al Complexe Sportif Adbellah di Rabat, la capitale del Marocco, per l’atto conclusivo della Coppa d’Africa, competizione che ci tiene compagnia ormai dallo scorso 21 dicembre. Sta per concludersi un’edizione che, a differenza di quella precedente organizzata dalla Costa d’Avorio, non ha riservato grosse sorprese. Ai quarti, infatti, sono arrivate quasi tutte le più forti: solo due di queste però avranno la possibilità di giocare la finalissima e l’opportunità di diventare, per la seconda volta nella loro storia, campioni continentali. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Senegal-Marocco, finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Il Senegal lascia le pressioni al Marocco, è uno dei favoriti per la Coppa d’Africa ma pochi ne parlano
Finale Coppa d'Africa 2026, Marocco-Senegal | Pronostico, formazioni e dove vedere; Guida alla finale della Coppa d’Africa Senegal-Marocco; Senegal-Marocco, finale Coppa d’Africa: Leoni dell’Atlante favoriti; Coppa d'Africa, da Lookman a Dia, Dele-Bashiru e El Aynaoui: ecco i giocatori della Serie A ancora impegnati.
Pronostico Senegal-Marocco: le assenze “decidono” la finalissima - Marocco è la finale della Coppa d'Africa e si gioca domenica alle 20:00: diretta tv, notizie, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
Pronostici Coppa d'Africa, Senegal-Marocco ai calci di rigore? Tutte le quote sulla finale - I "Leoni della Teranga" a caccia del bis, puntando sulla stella Sadio Mané ... tuttosport.com
Pronostico Senegal-Marocco: la chicca sulle quote Finale Coppa d'Africa - Domenica 18 gennaio, alle ore 20:00, è in programma la Finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco. calciomercato.com
Ai quarti di finale con quattro pareggi Il Mali ha una squadra muscolare che gioca un calcio basato su difesa e ripartenze E nascono partite spesso equilibrate Contro il Senegal si parte sfavoriti dal pronostico ma era così anche con la Tunisia - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.