Pronostico Senegal-Marocco | le assenze decidono la finalissima

La finale della Coppa d’Africa 2025 tra Senegal e Marocco si disputa domenica alle 20:00. L'incontro sarà deciso anche dalle assenze di alcuni giocatori chiave, che influiranno sulle strategie delle due squadre. Di seguito, troverai tutte le informazioni utili: diretta tv, statistiche, formazioni e il pronostico della partita.

Senegal-Marocco è la finale della Coppa d’Africa 2025 e si gioca domenica alle 20:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Tutto pronto al Complexe Sportif Adbellah di Rabat, la capitale del Marocco, per l’atto conclusivo della Coppa d’Africa, competizione che ci tiene compagnia ormai dallo scorso 21 dicembre. Sta per concludersi un’edizione che, a differenza di quella precedente organizzata dalla Costa d’Avorio, non ha riservato grosse sorprese. Ai quarti, infatti, sono arrivate quasi tutte le più forti: solo due di queste però avranno la possibilità di giocare la finalissima e l’opportunità di diventare, per la seconda volta nella loro storia, campioni continentali. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

