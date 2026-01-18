Pronostico Lazio-Como | rivincita per l’Europa

Lazio-Como, valida per la ventunesima giornata di Serie A, si disputerà lunedì alle 20:45. In questa occasione, analisi delle statistiche, notizie sulle formazioni e pronostici forniscono un quadro completo della partita, che rappresenta anche una possibile rivincita per la Lazio in vista delle competizioni europee. La sfida sarà visibile in diretta tv e streaming, offrendo agli spettatori un’ampia copertura dell’incontro.

Lazio-Como è una partita della ventunesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Una vittoria, quella che sarebbe la seconda consecutiva, permetterebbe alla Lazio di Maurizio Sarri di superare il Bologna in classifica ed essere a tre punti dalla zona Europa. Per come sono andate le cose in estate e per tutti i problemi che questa squadra ha avuto nel corso dei mesi, sarebbe clamoroso. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non semplice, ma nemmeno impossibile. Perché dentro i biancocelesti c’è una voglia di rivincita importante dopo l’andata, quando il Como ha vinto due a zero alla prima giornata e ha iniziato un cammino incredibile fino al momento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

La sfida tra Lazio e Como, valida per la 21ª giornata, rappresenta un momento cruciale per la squadra biancoceleste, con Sarri che si gioca una possibile qualificazione europea. Allo stadio Olimpico, la partita vede protagonisti Mau e Fabregas, con un vantaggio di sei punti sul rivale. Un risultato importante per definire le ambizioni di entrambe le squadre nella stagione in corso.

