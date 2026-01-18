Pronostico Elche-Siviglia | può saltare la panchina

L’incontro tra Elche e Siviglia, valido per la ventesima giornata della Liga, si terrà lunedì alle 21:00. La partita propone diverse incognite, tra cui possibili variazioni nelle formazioni e un’attenzione particolare alle dinamiche di squadra. Di seguito, le probabili formazioni, il pronostico, e le modalità di visione in diretta tv e streaming.

Elche-Siviglia è una partita valida per la ventesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il 2026 è iniziato malissimo per il Siviglia, sconfitto in entrambe le partite di campionato disputate finora nel nuovo anno. Gli uomini di Matias Almeyda hanno perso prima un sanguinoso scontro diretto con il Levante penultimo in classifica, poi nello scorso fine settimana è arrivato un altro ko, stavolta con il Celta Vigo ma sempre davanti al proprio pubblico. Un momentaccio per gli andalusi, il cui vantaggio sulla terzultima in classifica adesso è di soli tre punti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Elche-Siviglia: può saltare la panchina Leggi anche: Spalletti Juve, Luciano corre verso la panchina. In mattinata l’incontro con Comolli: pronto questo contratto. L’accordo può saltare solo se… Ultimissime Elche-Siviglia (lunedì 19 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si chiude al Martinez Valero

Lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa la sfida tra Elche e Siviglia, ultima partita della prima giornata di ritorno della Liga. La partita si gioca al Martinez Valero, con le due squadre separate da tre punti in classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa sfida di fine giornata.

