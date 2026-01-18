Il match tra Nicolai Budkov Kjaer e Reilly Opelka si svolgerà sul campo 14 dell’Australian Open, prevista per le 02:30 circa nella notte tra domenica e lunedì. Un confronto tra due tennisti con stili diversi, che promette interesse per gli appassionati di tennis. Di seguito, le quote e il pronostico aggiornato per questa sfida del primo Slam dell’anno.

Nicolai Budkov Kjaer e Reilly Opelka si daranno battaglia sul campo numero 14 a partire dalle 02:30 circa della notte italiana tra domenica e lunedì. Il diciannovenne norvegese ha iniziato a farsi un nome nel circuito principale dopo essersi messo in evidenza come uno dei migliori giocatori junior delle ultime stagioni. E’ arrivato a guadagnarsi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Nicolai Budkov Kjaer – Reilly Opelka, Australian Open 19-01-2026

