L'incontro tra Aston Villa ed Everton, valido per la ventiduesima giornata di Premier League, si disputa domenica alle 17:30. L'Aston Villa, in casa, si presenta come una squadra dalla buona solidità, cercando di consolidare la propria posizione in classifica. In questo articolo si analizzeranno le probabili formazioni, il pronostico e i principali aspetti della partita, con un'informazione chiara e obiettiva.

Aston Villa-Everton è una partita della ventiduesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dopo 21 giornate di Premier l’ Aston Villa è terzo in classifica, con un margine importante sui campioni in carica del Liverpool, quarti. Ma sono molto lontane anche Brentford, Newcastle, Manchester United e Chelsea, le altre squadre che potrebbero in teoria minacciare la qualificazione dei Villans alla prossima Champions League, a questo punto assai probabile. Per qualche settimana gli uominin di Unai Emery hanno cullato il sogno di potersi inserire nella lotta per il titolo e fare da terzo incomodo tra Arsenal e City ma la pesante sconfitta (4-1) rimediata lo scorso 30 dicembre a Londra contro i Gunners ha fatto un po’ tramontare questa ipotesi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Aston Villa-Everton: in casa sono un rullo compressore

Leggi anche: Pronostici Bundesliga 1 novembre ore 15:30: in casa sono un rullo compressore

Leggi anche: Pronostico Bologna-Cremonese: modalità rullo compressore

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Premier League, ventiduesima giornata: pronostici, migliori scommesse e quote; Aston Villa-Everton (domenica 18 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici; Aston Villa-Everton: pronostico, probabili formazioni e dove vedere il match; Pronostico Aston Villa - Everton con quote del match di premier league del 18-01-26.

Pronostico Everton vs Aston Villa – 13/09/2025 - Il match tra Everton e Aston Villa, in programma per sabato 13 settembre 2025 alle ore 16:00 al Hill Dickinson Stadium, rappresenta uno dei confronti più attesi della 5ª giornata di Premier League. news-sports.it

Pronostico Aston Villa vs Everton – 18 Gennaio 2026 - Il confronto di Premier League tra Aston Villa ed Everton, in programma il 18 Gennaio 2026 alle 17:30 al Villa Park, promette intensità e punti pesanti in ... news-sports.it