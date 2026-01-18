Pronostici di oggi 18 gennaio | Il Milan deve rispondere all’Inter

Da infobetting.com 18 gen 2026

Ecco i pronostici di oggi, 18 gennaio, con attenzione alla sfida tra Inter e Milan. Sebbene il derby della Madunina si disputi ufficialmente a marzo, il confronto tra le due squadre continua a mantenere alta l’attenzione. Analizziamo le probabili formazioni e le aspettative per una giornata di calcio ancora ricca di spunti e confronti diretti.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 18 gennaio. Il derby della Madunina si giocherà solo nel mese di marzo ma intanto il duello a distanza tra Inter e Milan prosegue. Ieri la squadra di Chivu ha vinto dunque oggi i rossoneri sono chiamati a rispondere, questo il grande tema domenicale ma ovviamente nel. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Leggi anche: Inter-Bologna (domenica 04 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. I nerazzurri vogliono rispondere a Milan e Napoli

