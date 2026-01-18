Oggi prosegue la terza giornata di ritorno del campionato di Promozione, con le gare successive agli anticipi. L'incontro tra Felsina e Faro Gaggio, disputato ad Anzola, si è concluso con un equilibrato 4-4, regalando emozioni e reti. Ricordiamo che l’anticipo tra 4-4 termina oggi, mentre le altre partite si svolgeranno nel corso della giornata.

Si è aperta ieri con due anticipi la terza giornata di ritorno del campionato di Promozione. Nel derby tutto bolognese tra Felsina e Faro Gaggio andato in scena ad Anzola, i padroni di casa sono riusciti a fermare gli appenninici sul pirotecnico punteggio di 4-4. Nell’altra sfida, il Casumaro si è aggiudicato 2-1 il derby tutto ferrarese disputato sul campo del pericolante Masi Torello Voghiera. Alle 14,30 sarà completato questo terzo turno di un campionato che, attualmente, vede un solo padrone, ovvero la Valsanterno, prima con otto punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice. La capolista valligiana è però attesa da una sfida tutt’altro che scontata dal momento che, sul campo amico di Borgo Tossignano, se la vedrà con la quinta forza del campionato X Martiri, squadra che detiene il piuttosto clamoroso doppio record di miglior difesa e peggior attacco del girone C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione: l’anticipo termina sul 4-4. Oggi le altre gare. Felsina-Faro, reti ed emozioni

Leggi anche: Promozione: nell’anticipo di ieri la dozzese ha battuto 1-0 il casumaro. Il Faro Gaggio punta al salto in casa del Gallo, il Felsina ospita Masi Torello

Leggi anche: Promozione. Colli Marittimi male nell’anticipo. Oggi Mobilieri-Cerbaia e le altre

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Inizia l'Anno con una Super Promozione SKODA Per tutto il mese di GENNAIO , finanziamento a TASSO 0% anche con anticipo 0 Per maggiori informazioni puoi prendere un appuntamento chiamando al n. 071906155 - facebook.com facebook