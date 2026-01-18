programmazione italia 1 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Ecco la guida completa alla programmazione di Italia 1 per oggi, sia in diretta TV che in streaming. Troverai tutte le trasmissioni in palinsesto, orari e dettagli utili per seguire i tuoi programmi preferiti durante la giornata. Una risorsa semplice e affidabile per conoscere subito cosa vedere su Italia 1 oggi.

Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Italia Uno. In questo approfondimento invece potete trovare la programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Italia 1 di oggi, 18 Gennaio 2021. Mattina. 06:57 - The Tom & Jerry Show Nemici giurati, il gatto Tom e il topo Jerry, innescano una serie di gag straordinarie e divertenti Tom s'ingegna per catturare Jerry ma il topo riesce sempre ad avere la meglio 07:17 - Tom & Jerry: Piccoli aiutanti di Babbo Natale Jerry vive felice nella casa di Babbo Natale, ma la pacchia finisce quando Tom viene salvato dai Claus Riusciranno a lavorare insieme per il Natale? 07:38 - Tom & Jerry e il mago di Oz Animazioni - Tom e Jerry attraversano l'arcobaleno e percorrono il sentiero dei mattoni gialli fino ad arrivare nell'incantato regno di Oz Regia di S 08:37 - Young Sheldon Sheldon quasi si strozza per una salsiccia mangiata troppo di fretta Per paura di inghiottire cibo solido, decide di smettere di mangiare 09:06 - Young Sheldon Sheldon, viene sfruttato dal papa' e dalla nonna per previsioni sulle tattiche delle partite e sulle scommesse sportive VISIONE ADATTA A TUTTI 09:36 - Young Sheldon Uno scienziato della NASA illustra agli studenti l'affascinante lavoro dell'ente spaziale americano VISIONE ADATTA A TUTTI 09:59 - THE BIG BANG THEORY Raj organizza per i suoi amici una caccia al tesoro con dei difficilissimi indovinelli da risolvere, e Penny litiga con Leonard VISIONE ADATTA A TUTTI 10:25 - THE BIG BANG THEORY Sheldon e' arrabbiato con Amy perche' ha osato criticare il film "I predatori dell'Arca Perduta" VISIONE ADATTA A TUTTI 10:50 - Due uomini e 12 Evelyn viene a conoscenza della morte di Harry, suo secondo ex marito La donna obbliga Charlie, Alan e Jake a presenziare al funerale 11:21 - Due uomini e 12 Alan entra in possesso di una fantastica Porsche, ma finisce invischiato in un appuntamento al buio con la figlia squilibrata del nuovo compagno della madre VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO 11:47 - Sfida impossibile Stefano Corti si gioca il tutto per tutto per cercare di battere un campione sportivo in tre discipline, tra cui lo sport dell'atleta In questa puntata il grande motociclista Marco Melandri 12:25 - Studio Aperto Notizie e approfondimenti in diretta sui temi di attualita' quotidiani a cura della redazione giornalistica di Studio Aperto Pomeriggio. 🔗 Leggi su Tutto.tv

