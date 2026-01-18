Problemi con l’assicurazione? La Lega Consumatori di Rimini apre un nuovo sportello

La Lega Consumatori di Rimini, presso le Acli, ha aperto un nuovo Sportello Assicurativo dedicato a supportare i cittadini nelle controversie con le compagnie di assicurazione. Il servizio offre assistenza in casi di risarcimenti negati, pagamenti insufficienti o ritardi nelle liquidazioni, fornendo un punto di riferimento chiaro e disponibile per chi necessita di chiarimenti e supporto in ambito assicurativo.

La Lega Consumatori, presso le Acli di Rimini, attiva un nuovo Sportello Assicurativo per assistere i cittadini che hanno controversie con le compagnie di assicurazione, come risarcimenti negati, pagamenti insufficienti o tempi di liquidazione troppo lunghi. Molto spesso i consumatori si sentono scoraggiati e rinunciano a far valere i propri diritti perché le procedure sembrano complesse e difficili. Oggi, però, grazie al nuovo Arbitro Assicurativo, è possibile contestare le decisioni delle compagnie in modo più semplice, senza dover ricorrere al tribunale. Attraverso il nuovo sportello, la Lega Consumatori di Rimini offre ai propri associati un supporto concreto e qualificato per seguire tutte le fasi della procedura e ottenere una tutela più efficace nei confronti delle assicurazioni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

