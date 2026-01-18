Prima pagina Tuttosport | Inter e Napoli di corto muso Milan d’assalto

La prima pagina di Tuttosport di oggi, domenica 18 gennaio 2026, offre un approfondimento sulle sfide di Inter e Napoli, entrambe in un momento di difficoltà. Contestualmente, si evidenzia il momento di attacco del Milan nel calciomercato, con notizie e aggiornamenti sulle strategie delle principali squadre di Serie A. Una panoramica completa per comprendere le dinamiche attuali del calcio italiano.

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 18 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina di 'Tuttosport' apre con la Juventus. Sbandata a Cagliari. Subito Mateta. Rocco Commisso, Viola per sempre. Altra Roma stesso Toro? Inter e Napoli di corto muso. Milan d'assalto. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima pagina Tuttosport: “Inter, Milan e Napoli, sprint e tensioni”

Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, domenica 28 dicembre 2025, si analizzano le recenti sfide di Inter, Milan e Napoli, con particolare attenzione alle dinamiche di mercato e alle tensioni interne. La rassegna stampa offre un quadro aggiornato sulla situazione delle squadre di Serie A, evidenziando gli aspetti più rilevanti delle ultime settimane e le possibili evoluzioni in vista della seconda metà della stagione.

La prima pagina della Gazzetta di oggi: LAUTARO CANTA - facebook.com facebook

