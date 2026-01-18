Prima pagina Gazzetta dello Sport | Milan la risposta è pronta

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, domenica 18 gennaio 2026, si presenta un focus sul Milan e sulle ultime novità del calciomercato. La notizia principale riguarda la risposta del club alle recenti questioni, offrendo aggiornamenti e analisi sulle strategie future. Un approfondimento che fornisce al lettore un quadro chiaro e preciso sulla situazione attuale della squadra e delle principali tematiche calcistiche.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 18 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con la vittoria dell'Inter contro l'Udinese. Vince anche il Napoli. Il Cuore Viola e l'addio di Rocco Commisso. La Juventus cade a Cagliari. Milan la risposta è pronta. Questa sera contro il Lecce. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan la risposta è pronta” Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un Milan d’assalto”

Nella prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, si parla della nuova fase del Milan, impegnato in un mercato e in una stagione da affrontare con determinazione. La rubrica propone un'analisi obiettiva sulla squadra e sulle ultime novità, offrendo uno sguardo equilibrato sulle sfide imminenti e sui possibili sviluppi del club rossonero.

