Prima il dito rotto ora il furto da mezzo milione | il difficile inizio di Füllkrug al Milan

Disavventura per Niclas Füllkrug, la nuova punta del Milan. Mentre era in trasferta a Como con i compagni l’attaccante tedesco ha subito un furto da mezzo milione di euro. L’ambientamento del tedesco, ex Borussia Dortumund e West Ham, è stato più difficile del previsto. Arrivato da poco, l’esperto numero 9 non ha ancora trovato una sistemazione fissa e si è dovuto temporaneamente “accontentare” di una stanza nell’albergo Hotel Melià in Zona Fiera, vicino San Siro. Il 13 gennaio Füllkrug si rompe un dito del piede in uno dei primi allenamenti in maglia rossonera. In casa Milan c’è emergenza, l’attaccante parte comunque a Como per dare manforte alla squadra nel recupero del 15 gennaio della sedicesima giornata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prima il Milan annuncia la frattura di un dito del piede, poi Allegri ne conferma l’assenza per un paio di partite. Invece Fullkrug va a Como, entra in campo, lotta e propizia il gol di Rabiot che chiude la gara pressando la difesa del Como. Ripetiamo: Non farà 20 - facebook.com facebook