Prima e Seconda ecco le sfide più calde

E’ arrivata la diciassettesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria. Le partite si disputano oggi pomeriggio alle 15, coinvolgendo le squadre della provincia di Prato. Un momento importante per le squadre, che si preparano ad affrontare le sfide con attenzione e determinazione. Qui di seguito, un approfondimento sulle sfide più interessanti e sulle protagoniste di questa giornata.

Tutto pronto per la diciassettesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria: si comincia oggi pomeriggio alle 15, con le compagini di Prato e provincia chiamate come sempre a dare il massimo. Partendo dalla Prima Categoria, girone B, che propone un derby: al Ribelli, si sfideranno il Viaccia di Marchiseppe e la Pietà di Trupia intenzionata a coltivare il sogno-promozione. Impegni esterni per Prato Nord e Casale Fattoria, rispettivamente contro Marginone 2000 e San Miniato. Il Maliseti Seano riceverà invece il Monsummano, in un incontro dall'alto tasso di difficoltà. A Quarrata, il Poggio a Caiano attuale quarta forza del girone C affronterà l'Isolotto e gli uomini di coach Marchetti tenteranno di riscattare lo stop della scorsa settimana.

