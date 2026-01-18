Ecco le anticipazioni del 18 gennaio 2026 di Prima di noi su Rai 1. Dopo la fine del conflitto, la famiglia Sartori affronta le conseguenze della guerra e le perdite subite, mentre il Paese si impegna in un percorso di ricostruzione. Un momento di riflessione e rinascita che segna il ritorno alla normalità e la volontà di ripartire.

Stasera, domenica 18 gennaio 2026, in prima serata su Rai 1, va in onda la terza puntata di Prima di noi, la serie tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana. La fiction racconta la storia della famiglia Sartori attraversando oltre sessant’anni di storia italiana, dal primo Novecento fino agli anni del boom economico, seguendo le vicende private intrecciate ai grandi cambiamenti del Paese. Prodotta da Wildside con Rai Fiction e Rai Com, la serie si sviluppa in cinque serate e ha al centro tre generazioni segnate da scelte difficili, silenzi e legami che diventano un’eredità pesante da portare avanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prima di noi su Rai 1, le anticipazioni del 18 gennaio 2026

Leggi anche: “Da Noi a Ruota Libera” oggi con Francesca Fialdini su Rai 1: anticipazioni e ospiti della puntata di domenica 18 gennaio 2026

Domenica in oggi su Rai 1: anticipazioni e ospiti della diciottesima puntata del 18 gennaio 2026

Oggi su Rai 1, torna Domenica In con la sua diciottesima puntata dell’edizione 2026, la cinquantesima della storia del programma. Trasmessa dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, la puntata offre approfondimenti, interviste e ospiti vari. Un appuntamento domenicale dedicato a intrattenere e informare il pubblico, mantenendo la tradizione di un programma televisivo apprezzato nel corso degli anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

il paradiso delle signore 10 anticipazioni dal 19 al 23 gennaio 2026

Trame : cosa succederà nella prima parte della settimana https://www.tvsoap.it/2026/01/la-forza-di-una-donna-anticipazioni-19-20-21-gennaio-2026/ - facebook.com facebook

La Preside: trama, cast e anticipazioni della prima puntata della nuova fiction Rai con Luisa Ranieri x.com