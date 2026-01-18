prima categoria galluzzo san godenzo sfida al vertice

Oggi si svolge una sfida importante tra Audace Galluzzo e San Godenzo, due squadre che occupano le posizioni di vertice in classifica. Entrambe si affidano a un reparto offensivo efficace, rendendo l’incontro particolarmente interessante per gli appassionati di calcio locale. La partita rappresenta un momento chiave nella stagione, con obiettivi di classifica e ambizioni di crescita che si concretizzano sul campo.

Grande attesa oggi per lo scontro al vertice Audace Galluzzo-San Godenzo (seconda-terza) fra due squadre che hanno nell’attacco la loro arma migliore. Un match da tripla che promette gol, emozioni e spettacolo. La capolista Calenzano ospita la quotata Gallianese e sarà gara da affrontare con molta attenzione per i padroni di casa, mentre i mugellani cercheranno l’impresa col sogno play off. Queste le altre gare della 17ª giornata del girone C, con calcio d’inizio alle 14,30: Audace Legnaia-Nuova Novoli, Barberino Mugello-Albacarraia, Daytona-Quarrata, Poggio a Caiano-Isolotto, Reconquista San Piero a Sieve-Gambassi, Sporting Arno-Porta Romana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

