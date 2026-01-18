Il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente, offrendo un dato preciso e affidabile per monitorare i costi energetici. Conoscere questa cifra è importante per gestire al meglio il consumo domestico e pianificare eventuali variazioni di spesa. In questa guida, troverai le informazioni più recenti e utili per rimanere informato sull’andamento del mercato del gas.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la spesa energetica domestica. Sapere quanto costa il gas oggi significa poter stimare con maggiore precisione l’importo della prossima bolletta e valutare eventuali opportunità di risparmio, sia nel mercato tutelato che in quello libero. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 18 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (valore di Ottobre 2025, ultimo disponibile). A questa cifra vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi

Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Le offerte gas di gennaio 2026 a confronto; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Domenica 11 gennaio 2026; Luce e gas con 12 rate uguali e prezzo bloccato fino a 10 anni è la proposta di NeN; Quanto costa oggi l’energia elettrica?.

Prezzo gas al metro cubo oggi - Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. quifinanza.it

Gas, bollette più leggere: quanto risparmiano all’anno le famiglie - Arera taglia del 2,3% il prezzo del gas a dicembre 2025: bollette in calo per clienti tutelati e famiglie vulnerabili. quifinanza.it

Bollette gas, a marzo i prezzi della maggior tutela scendono del 9,9% su mese - Per il mese di marzo 2025 il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo del servizio a maggior tutela si attesta a 117,46 centesimi di euro per metro cubo, registrando un calo del 9,9% ... ilgiornale.it

Is Forever Chemical Reduction the BEST Solution?

Casa, a Milano il prezzo medio arriva a 6mila euro al metro quadro ilsole24ore.com/art/a-milano-p… x.com

Ciao a tutti mi chiamo Sebastiano sono un lavoratore/studente sto cercando una stanza o monolocale lungo la metro A preferibilmente valuto zone anche lungo la metro B…prezzo max 650 euro - facebook.com facebook