Prezzi alimentari alle stelle +24,9% in 4 anni | scatta l' indagine sui supermercati

Da bresciatoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi quattro anni, i prezzi alimentari sono aumentati del 24,9%, influendo sulla spesa quotidiana delle famiglie. Per approfondire questa situazione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’indagine sulla grande distribuzione organizzata. L’obiettivo è comprendere meglio le dinamiche di mercato e le cause di questo incremento, al fine di garantire trasparenza e tutela dei consumatori.

Prezzi sempre più alti e un carrello della spesa che appare sempre più vuoto. Un boom spropositato registrato negli ultimi 4 anni, che ha spinto l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad avviare un'indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla grande distribuzione organizzata (Gdo). 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Prezzi alimentari alle stelle, +24,9% in 4 anni: scatta l'indagine sui supermercati

Leggi anche: Il boom dei prezzi alimentari in 4 anni, la spesa per il cibo più cara del 24,9%: scatta l’indagine sui supermercati

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

>>>/ Prezzi alimentari saliti del 24,9%, faro Antitrust sulla Gdo - PMI - Ansa.it; TRENTINO.IT * CRONACA: «PREZZI ALIMENTARI SALITI DEL 24,9% IN 4 ANNI, L'ANTITRUST INDAGA; Prezzi alimentari saliti del 24,9% in quattro anni | faro dell' Antitrust sulla Grande distribuzione; Prezzi degli alimenti +24,9% | indaga l’Antitrust.

prezzi alimentari stelle 249>>>ANSA/ Prezzi alimentari saliti del 24,9%, faro Antitrust sulla Gdo - Solo negli ultimi cinque anni i prezzi sono rincarati di un quarto in pi&#249;. ansa.it

prezzi alimentari stelle 249Alimentari alle stelle, prezzi cresciuti il doppio dell'inflazione - L'Osservatorio del Movimento Difesa del Cittadino Fvg “MDC FVG” ha esaminato i dati Istat sull'andamento delle vendite a dicembre 2025 e ha rilevato il tasso medio di inflazione si aggirava a +1,2%, d ... triestecafe.it

prezzi alimentari stelle 249Prezzi alimentari alle stelle, l’ombra della speculazione dietro i rincari da record - I prezzi alimentari sono cresciuti del 25% in quattro anni, molto pi&#249; dell'inflazione generale. lanotiziagiornale.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.