Prezzi alimentari alle stelle +24,9% in 4 anni | scatta l' indagine sui supermercati

Negli ultimi quattro anni, i prezzi alimentari sono aumentati del 24,9%, influendo sulla spesa quotidiana delle famiglie. Per approfondire questa situazione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’indagine sulla grande distribuzione organizzata. L’obiettivo è comprendere meglio le dinamiche di mercato e le cause di questo incremento, al fine di garantire trasparenza e tutela dei consumatori.

Alimentari alle stelle, prezzi cresciuti il doppio dell'inflazione - L'Osservatorio del Movimento Difesa del Cittadino Fvg "MDC FVG" ha esaminato i dati Istat sull'andamento delle vendite a dicembre 2025 e ha rilevato il tasso medio di inflazione si aggirava a +1,2%

Prezzi alimentari alle stelle, l’ombra della speculazione dietro i rincari da record - I prezzi alimentari sono cresciuti del 25% in quattro anni, molto più dell'inflazione generale. lanotiziagiornale.it

Prezzi fuori controllo, MDC FVG: serve legge e Antitrust più incisivi sul carrello della spesa

Negli ultimi cinque anni il costo della vita è aumentato a un ritmo che salari e pensioni non riescono a sostenere. I prezzi dei beni alimentari sono cresciuti del 24% e le bollette del 34%, come certificano i dati Istat. A pagare sono soprattutto le famiglie a reddito x.com

