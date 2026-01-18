Presidenziali in Portogallo l’estrema destra ci spera

Oggi il Portogallo si reca alle urne per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Dopo quarant’anni di elezioni al primo turno, questa consultazione rappresenta un momento importante per il paese, con diverse forze politiche in campo, tra cui anche partiti di estrema destra. La consultazione potrebbe avere ripercussioni significative sul panorama politico nazionale e sul futuro istituzionale del Portogallo.

Il Portogallo va alle urne oggi per scegliere il prossimo presidente della Repubblica. Contrariamente a quanto accaduto negli ultimi quarant'anni, quando il capo dello Stato veniva eletto al primo turno.

