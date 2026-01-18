presentazione evento per carmen diretta da venezi

In occasione del 150° anniversario della prima rappresentazione all’Opéra-Comique di Parigi, si presenta una nuova produzione di Carmen di Georges Bizet. Frutto di una collaborazione tra i teatri di Rovigo, Pisa, Padova, Treviso e la Fondazione Rete Lirica delle Marche, lo spettacolo debutta a Treviso e arriva al Teatro Verdi di Venezia, con la direzione di Beatrice Venezi e la regia di Filippo Tonon.

Per il 150esimo anniversario della sua prima rappresentazione all’Opéra-Comique di Parigi (3 marzo 1875) è la nuova produzione di Carmen di Georges Bizet che, nata dalla collaborazione tra i teatri di Rovigo, Pisa, Padova Treviso e Fondazione Rete Lirica delle Marche, dopo il favorevole debutto a dicembre al Mario Del Monaco di Treviso, si propone ora al Verdi venerdì 23 e domenica 25 con la direzione di Beatrice Venezi e la regia di Filippo Tonon che firma anche scene e costumi (questi ultimi con Carla Galleri). Di grande valore il cast vocale, con Laura Verrecchia nel ruolo del titolo, Valentina Mastrangelo (Micaela), Leonardo Caimi (Don José), Devid Cecconi (Escamillo), Laura Esposito (Frasquita), Leyla Martinucci (Mercedes), Antonino Giacobbe (Il dancaire), Saverio Pugliese (Il remendado), Andrea Comelli (Zuniga), Luca Bruno (Morales), Una guida (Luigi Ragoni). 🔗 Leggi su Lanazione.it

