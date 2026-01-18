Preoccupa il ciclone Harry può arrivare la peggiore burrasca degli ultimi anni | allerta per tre regioni

Un nuovo sistema meteorologico, il ciclone Harry, si avvicina alle regioni italiane meridionali, suscitando preoccupazione per condizioni meteorologiche avverse. Sono state emesse allerte di diversa intensità: rosso in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza durante questo evento atmosferico.

Il maltempo si abbatte sull’Italia dov’è in arrivo il ciclone Harry che potrebbe portare una delle peggiori burrasche degli ultimi anni. La Protezione Civile ha diramato per le prossime ore – e in particolare per le giornate del 19 gennaio e del 20 – l’allerta meteo di colore rosso in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria. Maltempo in arrivo L’Italia nella morsa del maltempo. Saranno giornate complicate di lunedì 19 gennaio e martedì 20. In previsione di forti piogge e raffiche di vento, la Protezione Civile ha disposto l’allerta rossa in Sardegna e arancione in Sicilia e Calabria. È in arrivo quello che è stato ribattezzato come “ciclone Harry” che porterà con sé vento di scirocco, mare grosso o molto grosso con onde fino a otto metri e piogge torrenziali, anche con carattere di nubifragio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

