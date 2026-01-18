premio comunicazione mario bologna dedicato ai giovani ecco come partecipare

Il Premio comunicazione “Mario Bologna” è rivolto ai giovani professionisti e intende valorizzare il ruolo della comunicazione pubblica. Organizzato da Ferpi nell’ambito di InspiringPR 2025 a Venezia, il premio mira a trasmettere i principi di professionalità e responsabilità che hanno caratterizzato la carriera di Mario Bologna, figura di spicco nella comunicazione istituzionale italiana. Ecco come partecipare a questa iniziativa dedicata alle nuove generazioni.

Promuovere il valore strategico della comunicazione pubblica e trasmettere alle nuove generazioni i principi di professionalità, rigore e responsabilità che hanno guidato la carriera di Mario Bologna, Con questo intento Ferpi (Federazione relazioni pubbliche italiana) e Ferpi Triveneto presentano, nell’ambito della XII edizione di InspiringPR che si terrà il 16 maggio 2025 a Venezia, il Premio “Comunicare le Istituzioni” dedicato alla memoria di Mario Bologna, figura di riferimento nella comunicazione istituzionale italiana. Il riconoscimento nasce dalla volontà della famiglia di Mario Bologna di promuovere il valore strategico della comunicazione pubblica e trasmettere alle nuove generazioni i principi di professionalità, rigore e responsabilità che hanno guidato la carriera di Bologna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

