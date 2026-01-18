Preghiera del mattino del 18 Gennaio 2026 | Rendimi umile

Oggi, 18 gennaio 2026, ci rivolgiamo a Dio con la preghiera del mattino, chiedendo umiltà. La domenica è un momento di riflessione e devozione alla Santissima Trinità. È un’occasione per rinnovare il nostro impegno di vivere con semplicità e rispetto, riconoscendo la Sua grandezza. In questa giornata, affidiamoci alla Sua misericordia e alla guida dello Spirito Santo.

L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Perdonami, Signore, se passo davanti ai miei fratelli con l’indifferenza di chi, pur avendo già, desidera sempre di più per se stesso. Tutti ti cercano: concedimi di essere colui che umilmente indica la porta del Tuo cuore. Amen. Io vi adoro, o Dio in tre persone, io mi umilio innanzi alla vostra maestà. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 18 Gennaio 2026: “Rendimi umile” Leggi anche: Preghiera del mattino del 13 Novembre 2025: “Rendimi più comprensivo” Leggi anche: Preghiera del mattino del 28 Novembre 2025: “Rendimi un uomo nuovo” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. RMG – Finalmente al via le Giornate di Spiritualità della Famiglia Salesiana 2026; Dalla Valsugana Orientale alla Fraternità Gesù Risorto a Tavodo: l'agenda del vescovo Lauro fino a fine gennaio; In cammino insieme del 18 gennaio 2026; Sorrento, alla Chiesa di San Paolo concerto di musica sacra. La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: dal 18 al 25 gennaio - In programma dal 18 al 25, verrà conclusa con i Vespri celebrati da Papa Leone XIV a San Paolo fuori le Mura. acistampa.com

Almanacco del 18 gennaio, oggi è Santa Margherita - Ripercorriamo la storia e gli eventi che hanno segnato questa data fondamentale ... infocilento.it

Unità dei cristiani. Settimana di preghiera dal 18 al 25 gennaio - «Uno solo è il corpo, uno solo è lo Spirito come una sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati»: è questo versetto della lettera dell’apostolo Paolo agli Efesini (4, 4) a fare da filo conduttor ... difesapopolo.it

Preghiera del mattino - 18 gennaio 2026

17 gennaio 2026 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.