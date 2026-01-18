Precariato scuola sì al risarcimento anche dopo la stabilizzazione

La sentenza n. 307792025 della Cassazione chiarisce aspetti importanti sul precariato nella scuola, affermando il diritto al risarcimento anche dopo la stabilizzazione. La decisione si inserisce in un contesto di attenzione alle condizioni di lavoro e ai diritti dei docenti coinvolti in contratti a tempo determinato, offrendo un quadro giuridico più chiaro e stabilità alle questioni legate alla continuità lavorativa nel settore scolastico.

Con la sentenza n. 307792025, la Sezione Lavoro della Cassazione ha fornito chiarimenti fondamentali sul tema dell’ abuso di contratti a tempo determinato nella scuola. Quella dell’uso sistematico dei contratti di questo tipo, per coprire esigenze permanenti, è una prassi tanto discutibile quanto diffusa. E, ora, viene nuovamente bocciata dalla Corte. La pronuncia giunge al termine di una vicenda giudiziaria riguardante i docenti di religione cattolica (IRC), ma ha effetti che vanno ben oltre questa specifica categoria. Riguarda infatti tutta la categoria dei precari della scuola. Vediamo più da vicino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Precariato, non si può convertire il contratto a tempo determinato in caso di abuso, ma è legittimo il risarcimento danno contro la precarietà, anche per i docenti di religione

L'articolo analizza la tutela dei docenti di religione in caso di abuso di contratto a tempo determinato, evidenziando che, se la conversione in contratto a tempo indeterminato non è possibile, resta comunque legittimo il risarcimento del danno per la precarietà. Si approfondiscono le normative e le modalità di tutela per i docenti coinvolti, con particolare attenzione alle implicazioni legali e ai diritti dei lavoratori.

