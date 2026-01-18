Prato traffico di migranti | Procura indaga per omicidio avvenuto in Ungheria Clandestini trasportati in Mercedes

La procura di Prato ha aperto un’indagine per omicidio in relazione a un caso di traffico di migranti coinvolgente un uomo di 27 anni, Ijaz Ashraf, scomparso il 6 settembre 2023 e trovato morto nello stesso giorno in Ungheria. Ashraf sarebbe stato un presunto trafficante di esseri umani, e il suo corpo è stato rinvenuto dopo essere stato trasportato in Mercedes. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini su traffico clandestino e violenze.

La vittima è un presunto trafficante di essere umani, Ijaz Ashraf, 27enne, di cui fu denunciata la scomparsa all'autorità giudiziaria di Prato il 6 settembre 2023, stesso giorno del ritrovamento del corpo. Due connazionali dissero alle autorità italiane che Ashraf era implicato nel trasporto di clandestini dall'Ungheria a Prato e che temevano per la sua incolumità a causa di un litigio per motivi economici con un complice, e di averlo visto l'ultima volta due giorni prima

Un trasporto di sangue collega Prato all'Ungheria. Nel settembre 2023, Ijaz Ashraf, giovane pakistano nato nel 1996, è stato trovato strangolato con un cavo elettrico di plastica. Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di traffico clandestino di persone e di omicidi irrisolti, che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle dinamiche di questo traffico illegale.

