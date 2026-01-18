Pozzallo soccorsi 101 migranti

Nella notte, a Pozzallo, sono stati soccorsi 101 migranti provenienti da un barcone segnalato nelle prime ore serali a circa 50 miglia a sud-est della città. L’intervento è avvenuto poco dopo l’una di notte, dopo l’allerta lanciata intorno alle 19. Questo episodio si inserisce nelle operazioni di assistenza e monitoraggio delle rotte migratorie nel Mediterraneo.

5.07 A Pozzallo sono arrivati 101 migranti poco dopo l'una di questa notte. L'allerta era scattata intorno alle 19 quando era stato segnalato un barcone con oltre un centinaio di persone a sud est di Pozzallo,a circa 50 miglia nautiche. Assieme alla motovedetta Cp 325 da Pozzallo, era partito un altro mezzo della Guardia costiera da Siracusa. Il barcone è stato raggiunto e dopo il trasbordo,i migranti,tra cui 11 donne, sono stati portati a Pozzallo. Lo sbarco si è concluso intorno alle 2 di questa notte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

