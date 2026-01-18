Posticipo Serie A Milan-Lecce 1-0

Il match tra Milan e Lecce si conclude con una vittoria per 1-0 dei rossoneri, che si avvicinano a tre punti dall'Inter capolista. Durante la partita, Saelemaekers si distingue per il suo ruolo di ispiratore, mentre Pulisic si confronta con il portiere Falcone in un duello importante. La gara, rinviata, rappresenta un passo importante nel campionato di Serie A, con il Milan che mantiene le speranze di consolidare la propria posizione in classifica.

22.44 Il Milan si riporta a 3 punti dall'Inter capolista. Saelemaekers ispirato, Pulisic ingaggia un duello con Falcone. Il portiere salentino bravo sul diagonale ravvicinato e soprattutto in chiusura a inizio ripresa. Ospiti passivi, ma il Milan non capitalizza diverse occasioni.La svolta dopo il 70', quando entra Fullkrug. I rossoneri accelerano, Falcone ancora protagonista a 'scippare' il tedesco da pochi passi.Ma al 76' controllo e cross da cineteca di Saelemaekers e colpo di testa vincente di Fullkrug. Tanto basta.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Posticipo Serie A, Torino-Milan 2-3

Il match tra Torino e Milan, disputato alle 22:45, ha visto i rossoneri rimontare una partita difficile, conquistando una vittoria per 3-2. La gara è stata caratterizzata da momenti decisivi, tra cui un rigore trasformato da Vlasic e un episodio controverso con il rigore non assegnato a Tomori. Con questo risultato, il Milan si posiziona in vetta alla classifica insieme al Napoli.

Posticipo Serie A, Milan-Genoa 1-1

Il match tra Milan e Genoa, valido per la 19ª giornata di Serie A, si è concluso con un punteggio di 1-1. La partita si è disputata al Meazza, dove il Milan ha mostrato un buon ritmo, ma il Genoa ha mantenuto la propria solidità difensiva. Leali ha parato una conclusione di Gabbia, impedendo al Milan di trovare il vantaggio. Un risultato che riflette l’equilibrio tra le due squadre.

