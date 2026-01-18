Poste Italiane | in provincia di Chieti oltre 122mila cittadini usano la Super App

In provincia di Chieti sono già 122mila i cittadini che utilizzano la nuova Super App "P" di Poste Italiane, la piattaforma digitale che ha unificato in un'unica interfaccia le funzionalità delle precedenti app BancoPosta e Postepay. Un cittadino su tre, dunque, ha già scelto la comodità dell'applicazione che consente di gestire da smartphone servizi finanziari, spedizioni, prenotazioni, energia e telefonia. I dati diffusi da Poste Italiane indicano che i comuni con le percentuali di utilizzo più elevate sono Fara San Martino (55%), Quadri (54,2%), Montebello sul Sangro (51,6%), Pizzoferrato (48,8%), Poggiofiorito (46,5%), Lettopalena (45,8%) e Monteferrante (45,1%).

