Portici 40enne arrestata per spaccio | in casa droga e pizzini contabili

Carabinieri scoprono una piazza di spaccio in via Università: sequestrate dosi di crack, cocaina, contanti e un sistema di videosorveglianza. PORTICI – Spaccio al femminile in via Università, a pochi passi dalla reggia borbonica. I Carabinieri della tenenza di Ercolano monitoravano da tempo un condominio sospettato di essere punto di riferimento per lo smercio di stupefacenti. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Quando un uomo, visibilmente agitato, ha varcato il portone della palazzina, i militari hanno deciso di intervenire. Durante il controllo gli hanno trovato addosso quattro dosi di crack e una di hashish. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

