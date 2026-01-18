Dal 26 gennaio, il ponte di Brivio sarà chiuso al traffico dei camion, suscitando reazioni e preoccupazioni tra le aziende locali. La Fai annuncia proteste e si prepara a una class action, mentre si avvia uno studio per valutare l’impatto economico della misura. La vicenda evidenzia le sfide tra sicurezza, mobilità e sviluppo economico nel territorio.

«Non escludiamo di dare il via a una class action contro i disagi che la chiusura del ponte causerà alla nostra categoria. La situazione poteva essere gestita meglio. Forse se ci avessero coinvolto subito.». Le parole del segretario Doriano Bendotti dimostrano che la Fai (Federazione autotrasportatori italiani) Bergamo non ha accolto bene la notizia emersa venerdì 16 gennaio, dopo un vertice in Prefettura, relativa al ponte sul fiume Adda di Brivio, al confine con Cisano, che chiuderà ai mezzi pesanti (verrà imposto un limite alle 7,5 tonnellate) a partire da lunedì 26 gennaio. Tre mesi prima, quindi, rispetto a quando il viadotto verrà chiuso totalmente al traffico per essere sottoposto ai lavori di consolidamento statico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ponte di Brivio, stop ai camion. «Noi pronti alla class action»

Affitti brevi e lo stop alla stretta a Bologna: Confabitare lancia una class action

Confabitare annuncia l’avvio di una class action e l’apertura di uno sportello gratuito di assistenza legale per affrontare la recente sospensione degli affitti brevi a Bologna. Questa iniziativa mira a tutelare i diritti degli operatori coinvolti e a richiedere eventuali risarcimenti al Comune. L’obiettivo è offrire supporto concreto a chi si trova in difficoltà a causa delle nuove restrizioni.

Ponte di Brivio, a marzo la chiusura per i lavori: stop ai mezzi pesanti dal 26 gennaio

A partire dal 26 gennaio, la circolazione dei mezzi pesanti sul ponte di Brivio sarà limitata in vista dei lavori di manutenzione. I lavori, che inizieranno a marzo e dureranno circa 15 mesi, comporteranno la chiusura completa del ponte per consentire i lavori di ristrutturazione. Durante questo periodo, saranno adottate misure temporanee per garantire la sicurezza e la mobilità nella zona.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ponte di Brivio, stop ai camion. «Noi pronti alla class action» x.com

Ponte di Brivio, stop ai camion. «Noi pronti alla class action» - facebook.com facebook