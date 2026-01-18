Polonia via le parole donna e uomo nei certificati di matrimonio

In Polonia, è stato deciso di eliminare le parole “donna” e “uomo” dai certificati di matrimonio, al fine di facilitare la trascrizione nei registri matrimoniali di unioni tra persone dello stesso sesso. Questa modifica mira a rendere più inclusivo il sistema ufficiale, consentendo una registrazione più accurata e rispettosa della diversità delle unioni riconosciute legalmente nel paese.

L'obiettivo è quello di consentire la trascrizione nei registri matrimoniali polacchi dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

