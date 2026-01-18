Polemica sul murale dedicato ai versi di Leo Zanier interviene l' artista Simone Mestroni

Dopo un acceso confronto sulla realizzazione del murale dedicato a Leonardo Zanier al Villaggio del Sole, l'artista Simone Mestroni ha deciso di commentare pubblicamente la vicenda. La polemica, ormai conclusa, ha attirato l'attenzione sulla rappresentazione artistica e sul rapporto tra arte e memoria. Mestroni fornisce così una riflessione più approfondita, contribuendo a chiarire i punti salienti di un dibattito che ha coinvolto la comunità.

Prima le accuse, poi il silenzio. A murale completato e polemica ormai archiviata, Simone Mestroni sceglie di intervenire pubblicamente sulla vicenda che ha accompagnato il graffito dedicato al poeta carnico Leonardo Zanier, realizzato al Villaggio del Sole.L'artista racconta di aver seguito.

La recente controversia sui versi italianizzati di Leo Zanier ha suscitato immediatamente un acceso dibattito. In un contesto locale già abituato a commentare ogni evento, questa vicenda ha rapidamente occupato le discussioni pubbliche, superando la semplice notizia e diventando oggetto di polemica. La situazione riflette la sensibilità e l’attenzione della comunità udinese su temi culturali e linguistici, alimentando un confronto acceso e immediato. Polemica per i versi italianizzati di Leo Zanier: "Un tradiment pal so lavôr"

