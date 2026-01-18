Pneumologia Apre un nuovo ambulatorio

È stato inaugurato un nuovo ambulatorio di pneumologia nel Mugello, offrendo un servizio aggiuntivo e più accessibile ai cittadini. Mentre l’ospedale prosegue i lavori di ristrutturazione, alcune aree, come la risonanza magnetica, sono ancora in fase di sviluppo. Tuttavia, questo nuovo spazio rappresenta un passo avanti nella gestione delle patologie respiratorie, contribuendo a migliorare l’assistenza sanitaria nella zona.

Mentre procedono i lavori di ristrutturazione dell’ ospedale del Mugello, accanto a lacune annose, come l’assenza della risonanza magnetica, e a difficoltà e carenze di organico in alcune branche specialistiche, qualche servizio registra miglioramenti. Adesso è il caso dell’attività ambulatoriale di pneumologia. Di recente è stato infatti aperto un ulteriore ambulatorio pneumologico, che va ad ampliare la risposta assistenziale sul territorio. L’attività sarà condotta dal dottor Claudio Bettini, alla guida dell’ambulatorio che opera in continuità con la pneumologia diretta dal dottor Walter Castellani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pneumologia. Apre un nuovo ambulatorio Leggi anche: Biancavilla, riattivati il Focal point e l'ambulatorio di pneumologia per i cittadini esposti a fluoro-edenite Leggi anche: Apre l’ambulatorio: "Il sorriso di Laura" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pneumologia. Apre un nuovo ambulatorio; Mugello, più servizi di pneumologia all’ospedale: nuovo ambulatorio attivo dal 2026; Si amplia l'attività ambulatoriale di Pneumologia all'ospedale del Mugello; Ospedale del Mugello, potenziata l’attività ambulatoriale di pneumologia. Pneumologia. Apre un nuovo ambulatorio - Mentre procedono i lavori di ristrutturazione dell’ospedale del Mugello, accanto a lacune annose, come l’assenza della risonanza magnetica, e ... msn.com

Ospedale Mugello, si amplia l’attività ambulatoriale di Pneumologia - Si rafforza l’offerta dell’attività ambulatoriale di Pneumologia presso l’Ospedale del Mugello, già riattivata nel 2022 dopo la sospensione avvenuta ... gonews.it

Sondalo: Pneumatologia raddoppia l’organico. E apre l’ambulatorio per visite da remoto - In un’epoca in cui gli organici sono sempre più ridotti e alcuni reparti rischiano di sparire o di ... ilgiorno.it

Inaugurato a Fano il primo Poliambulatorio Anvolt delle Marche

Un’infermiera aggredita mentre fa semplicemente il suo dovere. Accade ancora, questa volta al reparto di Pneumologia dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La violenza non può diventare la normalità in corsia. Il NurSind dice basta e chiede tutele concret - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.