Playoff Nfl | Denver piega Buffalo al supplementare ma perde Nix Seattle travolge San Francisco

I playoff NFL vedono Denver e Seattle avanzare rispettivamente contro Buffalo e San Francisco, consolidando le loro possibilità di raggiungere il Super Bowl di Santa Clara. Nix si infortuna nel corso della partita dei Broncos, mentre le altre sfide proseguono con le gare di oggi tra New England e Houston, e tra Chicago e Los Angeles Rams. Il percorso verso il titolo si intensifica, offrendo agli appassionati momenti di grande suspense e spettacolo.

Gli attacchi vendono i biglietti, le difese vincono le partite. Quelle di Denver e Seattle lo ribadiscono trascinando al successo Broncos e Seahawks che eliminano Buffalo e San Francisco e sono a una vittoria dal Super Bowl di Santa Clara. Oggi sono in programma, dalle 21 ora italiana, New England-Houston e a seguire Chicago-Los Angeles Rams che completeranno il quadro delle semifinaliste Nfl. La testa di serie n. 1 dell'American Football Conference piega in Colorado al supplementare la n. 6. La difesa dei Broncos forza 5 palle perse ai Bills e la linea d'attacco neutralizza la pass rush avversaria, non concedendo sack.

