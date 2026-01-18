Più sicurezza sui mezzi pubblici | Speriamo in un cambio di direzione
Con l’approvazione della riforma del Trasporto pubblico locale, Regione Lombardia introduce nuove agevolazioni tariffarie per le forze dell’ordine e le forze armate, estendendole anche agli agenti di polizia locale. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza e uniformità sui mezzi pubblici, offrendo un supporto concreto a chi ogni giorno si sposta per lavoro o studio. Un passo importante verso un sistema di trasporto più sicuro e accessibile.
Più uniformi su autobus e treni, più sicurezza per chi ogni giorno si sposta per lavoro o studio. Con l’approvazione della riforma del Trasporto pubblico locale, Regione Lombardia conferma e rafforza una misura considerata di buon senso: le agevolazioni tariffarie per le forze dell’ordine e le forze armate, estendendole anche agli agenti di polizia locale. Un segnale che punta a rendere più sicuri mezzi e stazioni. "Abbiamo chiesto e ottenuto la conferma delle agevolazioni sul trasporto pubblico per la polizia locale e le forze armate in servizio in Lombardia - spiega la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Alessia Villa -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Sicurezza a Roma, i cittadini bocciano le forze dell'ordine. Periferie e mezzi pubblici i luoghi più a rischio
Leggi anche: Google Wallet prepara la Express Transit Card per pagamenti più rapidi sui mezzi pubblici
Più divise su treni e autobus: la Regione punta sulla sicurezza anche in Brianza - Più sicurezza sui mezzi pubblici e nelle stazioni, soprattutto in territori ad alta densità di pendolari come Monza e Brianza. mbnews.it
FILT – FIT – UILTRASPORTI – FAISA * MADONNA DI CAMPIGLIO (TN): «SICUREZZA SUI MEZZI PUBBLICI, INTRODURRE UN SERVIZIO DI TRASPORTO GESTITO DAGLI ESERCENTI DEGLI ... - Tuttavia, riteniamo doveroso precisare che in sede di incontro con il Prefetto è stata avanzata una proposta chiara e concreta: l’introduzione di un servizio ... agenziagiornalisticaopinione.it
Torino, i controllori sui mezzi pubblici avranno le body cam - A Torino parte la sperimentazione delle body cam per i controllori che lavorano sui mezzi pubblici cittadini. ansa.it
Cicalone e il content in Metro: siamo davvero al capolinea? | RUVIDO 240
L’iniziativa è stata presa dal Comune per migliorare la sicurezza nei mezzi pubblico: ogni studente avrà il suo posto assegnato - facebook.com facebook
Ex Amiu a Taranto, situazione finanziaria, mezzi in tilt e sicurezza: è stato d’agitazione x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.