Con l’approvazione della riforma del Trasporto pubblico locale, Regione Lombardia introduce nuove agevolazioni tariffarie per le forze dell’ordine e le forze armate, estendendole anche agli agenti di polizia locale. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza e uniformità sui mezzi pubblici, offrendo un supporto concreto a chi ogni giorno si sposta per lavoro o studio. Un passo importante verso un sistema di trasporto più sicuro e accessibile.

Più uniformi su autobus e treni, più sicurezza per chi ogni giorno si sposta per lavoro o studio. Con l’approvazione della riforma del Trasporto pubblico locale, Regione Lombardia conferma e rafforza una misura considerata di buon senso: le agevolazioni tariffarie per le forze dell’ordine e le forze armate, estendendole anche agli agenti di polizia locale. Un segnale che punta a rendere più sicuri mezzi e stazioni. "Abbiamo chiesto e ottenuto la conferma delle agevolazioni sul trasporto pubblico per la polizia locale e le forze armate in servizio in Lombardia - spiega la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Alessia Villa -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Più sicurezza sui mezzi pubblici: "Speriamo in un cambio di direzione"

