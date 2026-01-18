Più di un etto di marijuana e hashish nascosti in auto e casa | scatta la denuncia

Durante un controllo stradale, i Carabinieri di Padova hanno sequestrato oltre un etto di marijuana e hashish nascosti in auto e abitazione. L’intervento ha portato alla denuncia dei responsabili, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine sulla tutela della legalità e sulla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Un normale controllo stradale ha portato al sequestro di più di un etto di droga da parte d i Carabinieri del Comando Provinciale di Padova. Giovedì sera, in via Villabozza a Vigodarzere, i militari hanno fermato un’utilitaria guidata da un 25enne residente in città. Il comportamento nervoso e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Droga in un negozio di via Amendola: 71 grammi di hashish nascosti, scatta la sospensione Ardea. Hashish, marijuana e cocaina in auto e a casa. Una 25enne arrestata dai Carabinieri. Denunciato il convivente

A Ardea, i Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato una donna di 25 anni trovata in possesso di hashish, marijuana e cocaina sia in auto che a casa. Il convivente della donna è stato denunciato per analoghi motivi. L'intervento rientra nelle attività di controllo volte a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Un 60enne bresciano è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio dopo essere stato fermato con un etto di marijuana pronta per la vendita. L’operazione è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Brescia, - facebook.com facebook Operazione Parma Sicura: arrestato 26enne con quasi 4 chili di hashish e un etto di cocaina x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.