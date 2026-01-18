Pistoletto verità allo specchio Ecco la mostra per le Olimpiadi | Religione arte e scienza Una nuova responsabilità

La mostra “Pistoletto, verità allo specchio” presentata in occasione delle Olimpiadi 2026 invita a riflettere sul rapporto tra religione, arte e scienza. Un percorso che stimola il dialogo interreligioso e interculturale, promuovendo una consapevolezza condivisa sulla responsabilità di ciascuno. Un momento di confronto che invita a guardarsi allo specchio e a considerare il proprio ruolo nel costruire un mondo più aperto e inclusivo.

Milano, 18 gennaio 2026 – È "tempo del giudizio". Di intensificare il dialogo interreligioso. Con uno sguardo di ciascuno di noi allo specchio. È il messaggio dell'arte del celebre artista contemporaneo Michelangelo Pistoletto che, con la sua installazione "Il tempo del giudizio" all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, a Milano, offre spunti di riflessione sulle urgenze del nostro tempo. L'allestimento dell'opera inaugurata ieri è visitabile nel foyer dell'auditorium fino a fine marzo, restando, per tutto il periodo Olimpico, come una sorta di piccolo tempio in cui ciascuna religione è rappresentata da un elemento simbolico collocato di fronte a una superficie specchiante.

