Pistola in faccia a clienti e negozianti per rubare le carte Pokemon | il video della rapina da 100mila dollari
Un video mostra una rapina a New York in cui tre malviventi hanno minacciato clienti e negozianti con una pistola per sottrarre carte Pokémon. Durante il colpo, hanno anche utilizzato martelli per rompere le vetrine e arraffare il bottino, valutato in circa 100.000 dollari. L’episodio evidenzia le criticità legate alla sicurezza nelle zone commerciali e l’importanza di misure di protezione adeguate.
Il colpo a New York dove i tre malviventi non hanno esitato a puntare una pistola in faccia ai clienti per rapinarli delle carte pokemon in loro possesso, oltre che usare i martelli per rompere le vetrine e svaligiare tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Aggredisce una donna e le strappa due orecchini da 100mila euro: arrestato. Il video della rapina
Un episodio di violenza a Milano: un uomo di 59 anni ha aggredito una donna in auto, strappandole con forza due orecchini dal valore di 100mila euro. L'episodio, avvenuto lo scorso 29 settembre in viale di Porta Vercellina, è stato immortalato in un video e ha portato all'arresto del rapinatore, ora sotto custodia.
