Pistola in faccia a clienti e negozianti per rubare le carte Pokemon | il video della rapina da 100mila dollari

Un video mostra una rapina a New York in cui tre malviventi hanno minacciato clienti e negozianti con una pistola per sottrarre carte Pokémon. Durante il colpo, hanno anche utilizzato martelli per rompere le vetrine e arraffare il bottino, valutato in circa 100.000 dollari. L’episodio evidenzia le criticità legate alla sicurezza nelle zone commerciali e l’importanza di misure di protezione adeguate.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.