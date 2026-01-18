Pisacane post Cagliari Juve | Vittoria che certifica una cosa sono soddisfatto! Mercato? Spero che arrivi qualcuno

Dopo la vittoria per 1-0 contro la Juventus, il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. Ha sottolineato l'importanza della prestazione della squadra e spera in ulteriori rinforzi durante il mercato. Le sue parole riflettono un approccio equilibrato e concentrato sulla continuità delle prestazioni, evidenziando l’aspetto positivo di questa vittoria in un campionato competitivo.

SENSAZIONI – «Indubbiamente c'è soddisfazione perché la squadra ha messo dentro la partita, ordine, spirito e sacrificio. Abbiamo ottenuto una vittoria contro una grandissima squadra. Questo certifica ancora di più il fatto che poi quando manchiamo in certe gare è perché fa parte del percorso. Per la squadra piano piano sta mettendo quello che gli si chiede e questa sera veramente i ragazzi sono stati eroici» PRESTAZIONE E MERCATO – «Faccio fatica a trovare uno da 6 in pagella. Penso che la squadra abbia dato una grande risposta. Mercato? Spero che arrivi qualcuno, ma mi auguro che la squadra abbia accresciuto la sua consapevolezza».

