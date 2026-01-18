Pisa grida ‘Free Iran’ Flash mob poi corteo | Da una settimana senza notizie dei miei

A Pisa, un flash mob e un corteo hanno preso il via per esprimere solidarietà al movimento di protesta in Iran, dove da una settimana mancano notizie di molti attivisti. La manifestazione ha come simbolo l’immagine dell’ayatollah Khamenei bruciata sotto la Torre di Pisa, un messaggio di denuncia verso le repressioni e le restrizioni che colpiscono il paese. Un gesto di vicinanza e di richiesta di transparency internazionale.

di Enrico Mattia Del Punta PISA La foto simbolo è quella dell’ayatollah Khamenei, la sua immagine bruciata con una sigaretta, sotto la Torre di Pisa. Ieri in mattinata durante il flash mob sotto la Torre di Pisa, promosso dal Consiglio cittadino per le Pari opportunità del Comune di Pisa: alcune decine di persone, tra cui diversi giovani iraniani, hanno manifestato con cartelli e immagini raffiguranti lo Scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi, deposto nel 1979 con la rivoluzione guidata dall’imam Khomeini. Nel pomeriggio, invece, circa duecento persone hanno sfilato in corteo da piazza Vittorio Emanuele fino alla Torre di Pisa, per una manifestazione promossa dalla Casa della donna di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa grida ‘Free Iran’. Flash mob, poi corteo: "Da una settimana senza notizie dei miei" Leggi anche: Iran, flash mob sotto la Torre di Pisa: “Da una settimana senza notizie dei miei familiari” Leggi anche: Iran, volti coperti per la paura: sotto la Torre di Pisa il flash mob di solidarietà Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. L'Eco di Bergamo. . Cronache nerazzurre: un pareggio giusto contro il Pisa per un'Atalanta un po' sottotono. Ecco il commento post partita di Elisa Cucchi e Gigi Orlandini. Segui tutte le notizie sui nerazzurri su ecodibergamo.it, link in bio. #ecodibergamo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.