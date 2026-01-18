Piper sotto sequestro dopo rogo a Crans

Il locale Piper di Roma, noto come punto di riferimento della vita notturna cittadina, è stato sottoposto a sequestro preventivo a seguito di un incendio avvenuto a Crans. La decisione, ancora soggetta all’approvazione dell’autorità giudiziaria, riguarda i sigilli al locale di via Tagliamento. La notizia evidenzia come eventi recenti possano influire sulla gestione e sull’attività di uno dei simboli della scena musicale romana.

10.25 Sigilli al Piper, storica discoteca di Roma. Il locale di via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo che dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria. All'interno la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali all'impianto, rischi sotto il profilo dell'evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto. I controlli della Questura in vari locali di Roma vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia a Crans-Montana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Piper chiuso, lo storico club sotto sequestro: rischi per l'evacuazione e troppa gente. Controlli a tappeto dopo la strage di Crans-Montana

A seguito della recente tragedia di Crans-Montana, le autorità hanno intensificato i controlli a Roma, portando alla chiusura del Piper, storico locale aperto dagli anni ’60 in via Tagliamento. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica, affrontando rischi legati alla capacità di affluenza e alle procedure di evacuazione, e prosegue una più ampia attività di controllo sul territorio.

