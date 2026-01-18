Piper sotto sequestro dopo rogo a Crans
Il locale Piper di Roma, noto come punto di riferimento della vita notturna cittadina, è stato sottoposto a sequestro preventivo a seguito di un incendio avvenuto a Crans. La decisione, ancora soggetta all’approvazione dell’autorità giudiziaria, riguarda i sigilli al locale di via Tagliamento. La notizia evidenzia come eventi recenti possano influire sulla gestione e sull’attività di uno dei simboli della scena musicale romana.
10.25 Sigilli al Piper, storica discoteca di Roma. Il locale di via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo che dovrà essere convalidato dall'autorità giudiziaria. All'interno la polizia avrebbe riscontrato modifiche strutturali all'impianto, rischi sotto il profilo dell'evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto. I controlli della Questura in vari locali di Roma vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia a Crans-Montana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Il Piper sotto sequestro a Roma dopo la strage di Crans-Montana. “Evacuazione rischiosa e troppe persone”
Il Piper di Roma è stato sottoposto a sequestro in seguito agli eventi di Capodanno a Crans-Montana. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza, a causa delle difficoltà nell’evacuazione e del numero di persone presenti. L’intervento si inserisce in un più ampio quadro di controlli mirati a garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali rischi collegati agli episodi recenti.
Piper chiuso, lo storico club sotto sequestro: rischi per l'evacuazione e troppa gente. Controlli a tappeto dopo la strage di Crans-Montana
A seguito della recente tragedia di Crans-Montana, le autorità hanno intensificato i controlli a Roma, portando alla chiusura del Piper, storico locale aperto dagli anni ’60 in via Tagliamento. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica, affrontando rischi legati alla capacità di affluenza e alle procedure di evacuazione, e prosegue una più ampia attività di controllo sul territorio.
Un altro anno da scrivere insieme. Più musica, più notti leggendarie, più emozioni. Buon Anno dal Piper 17 Ci vediamo sotto le luci. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.