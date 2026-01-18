Piovani a Rai Sport | Felice per le ragazze tornate alla grande dopo la sosta Si vede che riesci a fare qualcosa in più quando hai questa cosa E su Commisso…

Dopo la recente vittoria delle Inter Women contro la Juventus, Piovani ha commentato su Rai Sport, esprimendo soddisfazione per il ritorno delle ragazze alla vittoria dopo la sosta. Ha sottolineato come il risultato rifletta un miglioramento evidente, attribuendolo alla maggiore determinazione e qualità della squadra. Le sue parole si sono poi concentrate anche su Commisso, evidenziando l’importanza di questo successo nel contesto del campionato.

Inter News 24 Piovani a Rai Sport nel post partita di Inter Juventus Women. Le sue parole ad elogiare il successo delle nerazzurre in campionato. Subito dopo il triplice fischio di Inter Juventus Women, l’allenatore dell’ Inter Women, Gianpiero Piovani, ha espresso tutta la sua soddisfazione per una vittoria pesante, arrivata contro una diretta concorrente come la Juventus Women. Un successo che certifica la crescita della squadra e l’impatto positivo del lavoro svolto durante la pausa, con una rosa capace di offrire soluzioni e intensità per tutta la gara. SODDISFAZIONE E RISPOSTA DOPO LA SOSTA – «Sono felice per le ragazze, sono tornate alla grande dopo la sosta dimostrando che ci tenevano a questa vittoria. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Piovani a Rai Sport: «Felice per le ragazze, tornate alla grande dopo la sosta. Si vede che riesci a fare qualcosa in più quando hai questa cosa. E su Commisso…» Piovani esulta dopo la vittoria nel derby: «Brave le ragazze. Abbiamo dato un…»

Il tecnico dell’Inter Women, Piovani, si mostra entusiasta dopo la convincente vittoria nel derby contro il Milan. La squadra ha dimostrato determinazione e qualità, conquistando un risultato importante nel confronto tra le due formazioni. La soddisfazione dell’allenatore evidenzia il buon momento delle ragazze nerazzurre in questa stagione. Leggi anche: Piovani rammaricato dopo Inter Women Hacken: «Avremmo meritato la qualificazione! Spiace per le ragazze ora abbiamo questo obiettivo» Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. SAN GEMINIANO, TORNA IL CONCERTO IN DUOMO CON NICOLA PIOVANI Torna uno degli appuntamenti in Duomo più sentiti e seguiti dai modenesi: il 25 gennaio va in scena il concerto di San Geminiano con un’ospite d’eccezione: l’acclamato composito - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.