Pioggia di risorse per teatri e chiese Pnrr 12,9 milioni sulla cultura

Il Ministero della Cultura ha annunciato un investimento di 12,9 milioni di euro tramite il PNRR per sostenere teatri, chiese e musei civici a livello nazionale. A Reggio Emilia, oltre 1,7 milioni di euro saranno destinati a valorizzare e rafforzare le strutture culturali locali. Questi fondi rappresentano un importante contributo per la tutela e la promozione del patrimonio culturale, garantendo risorse dedicate al settore artistico e storico della città.

Oltre 1 milione e 700 mila euro per i musei civici e i teatri di Reggio Emilia. È quanto emerge dal programma di interventi finanziati tramite fondi Pnrr dal Ministero della Cultura. Una pioggia di risorse che atterrerà lungo il perimetro di piazza della Vittoria, per rinnovare alcuni degli edifici storici e di maggior pregio della nostra città. Sono in tutto 12,9 i milioni di euro stanziati da Roma per tutta la provincia, tra cui spiccano anche i 2 milioni destinati a Castellarano e 1,6 milioni a Ventasso. "Un'azione di tutela e promozione del nostro patrimonio che si spinge quanto più capillarmente possibile nei territori per aumentarne e valorizzarne il potenziale - dichiara il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni -.

