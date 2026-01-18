Pio Ciccio Carmine e tutti gli Esposito che contano nel calcio italiano
Pio, Ciccio, Carmine e gli altri Esposito che hanno segnato il calcio italiano rappresentano una tradizione familiare di talento e passione. Oltre ai tre fratelli attuali, uno dei nomi più noti ha dato origine a una generazione di calciatori che hanno lasciato il segno nel panorama nazionale. La loro storia testimonia come il nome Esposito sia da sempre legato a figure di rilievo nel mondo del calcio in Italia.
Pio, Seba e Salvatore i tre fratelli del momento, ma uno dei cognomi iconici d'Italia ha creato anche altri calciatori in grado di lasciare un'impronta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
