Pio Ciccio Carmine e tutti gli Esposito che contano nel calcio italiano

Pio, Ciccio, Carmine e gli altri Esposito che hanno segnato il calcio italiano rappresentano una tradizione familiare di talento e passione. Oltre ai tre fratelli attuali, uno dei nomi più noti ha dato origine a una generazione di calciatori che hanno lasciato il segno nel panorama nazionale. La loro storia testimonia come il nome Esposito sia da sempre legato a figure di rilievo nel mondo del calcio in Italia.

