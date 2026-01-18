Pigato il trionfo più bello in Thailandia Ora giocherà le qualificazioni degli Slam

Liga Pigato, giovane tennista bergamasca di 22 anni, ha conquistato il suo primo titolo internazionale vincendo il torneo di Nonthaburi in Thailandia. La vittoria, arrivata domenica 18 gennaio, contro la giapponese Abe in tre set, rappresenta un importante traguardo nella sua carriera. Ora, Pigato si prepara a disputare le qualificazioni degli Slam, puntando a ulteriori successi nel circuito professionistico.

TENNIS. Liga Pigato, 22enne bergamasca ha vinto domenica 18 gennaio il torneo di Nonthaburi, in Thailandia battendo la giapponese Abe in tre set 2h49’. Nel ranking salirà tra le prime 190 al mondo e giocherà le qualificazione degli Slam. Pigato, che deve essere considerata la tennista bergamasca più forte di sempre, sul cemento di Nonthaburi, in Thailandia, ha dato prova di una grande tenuta fisica e mentale centrando il settimo torneo in carriera. Dopo aver piegato in semifinale la cinese Fangran Tian in tre ore, è stata protagonista di un’altra maratona ma è stata in grado di piegare la giaponese Hiromi Abe (numero 345 al mondo) in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-2 con la bergamasca che ha accelerato nel terzo set, nonostante le energie fossero ormai ridotte.

ITF 75 a Nonthaburi (Thailandia). Pigato in semifinale. Battuta Yamalapalli

Lisa Pigato si è qualificata per le semifinali dell’ITF 75 a Nonthaburi, in Thailandia, dopo aver battuto Sahaja Yamalapalli con il punteggio di 64, 75. La ventiduenne bergamasca ha conquistato il suo terzo successo della settimana, mantenendo uno score senza sconfitte. Questo risultato rappresenta un buon inizio per il 2026 nel circuito internazionale.

Pigato, ko col sorriso: si ferma in finale in Thailandia, ma la crescita continua

Il pigato si ferma in finale in Thailandia, lasciando comunque una buona impressione. La giovane tennista bergamasca, dopo aver raggiunto un risultato importante, si arrende alla padrona di casa Sawangkaew in due set. La crescita dimostrata durante il torneo testimonia il potenziale e l’impegno della giocatrice, che continuerà a lavorare per migliorarsi e affrontare le prossime sfide con determinazione.

