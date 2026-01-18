Pietro Castellitto e Stefano Lodovichi dalla 1100 alla Merak
Pietro Castellitto e Stefano Lodovichi raccontano la trasformazione di un giovane dalla Fiat 1100 all’affascinante Maserati Merak. Il film Il falsario, ambientato nella Roma degli anni ’70, esplora un percorso di crescita e riscatto attraverso un percorso automobilistico simbolico. Una narrazione che unisce passione e ambizione, in un contesto storico ricco di suggestioni e trasformazioni.
Da una Fiat 1100 con tracce di ruggine a una Maserati Merak, Il falsario diretto da Stefano Lodovichi e interpretato da Pietro Castellitto racconta di un'ascesa anche automobilistica nella Roma degli Anni 70. Il film dal 23 gennaio è visibile su Netflix ma la presentazione è anche l'occasione per fare una chiacchierata sulle preferenze in fatto di auto e di moto con regista e attore che, tra le altre cose, svela una cosa del padre Sergio . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
