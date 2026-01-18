Piemonte un progetto per far crescere i giovani attraverso la creatività | scuola cultura e territori Un’alleanza sperimentale

Il progetto nel Piemonte coinvolge sette classi delle scuole superiori di Torino, Alba e Biella, con l’obiettivo di promuovere la crescita dei giovani attraverso iniziative di scuola, cultura e territorio. Un’alleanza sperimentale che mira a sviluppare competenze culturali e professionali, favorendo un percorso formativo integrato e volto a valorizzare le risorse locali.

Sei classi delle scuole superiori, distribuite tra Torino, Alba e Biella, saranno coinvolte in un percorso che mira a sviluppare competenze culturali e professionali. Al centro, la creatività come motore di trasformazione. È questo il cuore del progetto promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con le tre Città Creative Unesco del territorio. A fare eco, la vicepresidente Elena Chiorino, che ha sottolineato il valore di un approccio integrato capace di tenere insieme creatività, impresa e sviluppo delle competenze: "Stiamo parlando di città che puntano sulla qualità della vita, sul futuro, su opportunità da costruire". Rafforzare le competenze dei giovani, valorizzare la creatività come leva culturale e costruire un ponte solido tra formazione, territori e innovazione sono questi gli obiettivi del nuovo progetto di costruzione delle competenze finanziato dalla Regione Piemonte.

