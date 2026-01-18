L’iniziativa “Piantiamo alberi per salvare i giovani” si ispira alla missione “Colpo di Tamburo” del 1942, quando due sommergibili tedeschi penetrarono nel North Carolina, minacciando la sicurezza delle coste americane. In un’ottica di tutela ambientale e memoria storica, questa campagna mira a promuovere la riforestazione come simbolo di speranza e protezione per le future generazioni.

Missione “Colpo di Tamburo” (operazione Paukenschlag) ovvero l’arrivo di due sommergibili tedeschi nel 42 sulle coste americane e precisamente nel Nord Carolina. Il successo dell’operazione personalmente voluta da Hitler fu immenso i sommergibili tedeschi affondarono un cacciatorpediniere ed un mercantile. Secondo il Furher l’arrivo dei tedeschi in America avrebbe dovuto terrorizzare gli americani; ma cosi’ non fu;il presidente Franklin Delano Roosevelt con una calma serafica invito’ gli americani a non preoccuparsi; i tedeschi,affermo’ Roosevelt, marciranno nella loro stessa cattiveria ed ebbe ragione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

