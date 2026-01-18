Pessime previsioni meteo per Como e il lago | brutto tempo fino a febbraio

Le previsioni meteo per Como e il lago indicano un prolungato periodo di tempo instabile, con cieli coperti e piogge frequenti fino a febbraio. Dopo le condizioni di oggi, caratterizzate da nuvole e precipitazioni leggere, si prevede una breve parentesi più asciutta, prima di un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche. È importante restare aggiornati sulle variazioni del tempo per pianificare eventuali attività all'aperto.

Dopo la giornata di oggi, segnata da cieli chiusi e deboli piogge, su Como e sul lago si aprirà una breve finestra più asciutta. Ma, stando alle proiezioni di 3Bmeteo, la tregua durerà poco: per tutto il resto di gennaio e fino almeno all’inizio di febbraio il tempo sarà instabile, caratterizzati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

L'anticiclone che ha portato tempo stabile e soleggiato sta per lasciare spazio a un generale peggioramento. Da oggi e fino al weekend, sono previste piogge, rovesci e temporali, determinando un periodo di instabilità atmosferica su molte regioni.

