Pescara - Modena 0-2 | Primo timbro di De Luca gialli sesti e di nuovo vincenti

Il Modena conquista una vittoria importante a Pescara, battendo gli avversari per 2-0 alla ventesima giornata di Serie BKT. Con il primo gol di De Luca, la squadra torna a raccogliere punti dopo tre sconfitte consecutive. La prestazione, sostenuta dai tifosi presenti, segna un passo avanti nel campionato, offrendo un segnale positivo in un momento di transizione.

L'attaccante arrivato a gennaio raddoppia sul finire del primo tempo, apre le marcature l'ex Zampano. Match equilibrato, reazione poco convinta e opaca dei padroni di casa. I gialli tornano alla vittoria che mancava dal 13 dicembre, scavalcato il Catanzaro Buona la prima del girone di ritorno per il Modena, che alla ventesima giornata di Serie BKT espugna lo stadio "Adriatico", supera il Pescara per 2-0 e torna a fare punti dopo 3 sconfitte consecutive, gioiscono i 288 tifosi che hanno preso parte alla trasferta in Abruzzo. Una partita nel complesso equilibrata e non particolarmente ricca di emozioni, a livello di tabellino succede tutto nel primo tempo: prima il gol dell'ex Zampano al 27', poi la prima firma dell'innesto di gennaio Manuel De Luca al 44'.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Pescara - Modena, probabili formazioni | Un gradito ritorno e un'assenza di spessore per i gialli

Per la sfida tra Pescara e Modena, le formazioni ufficiali si stanno delineando. I gialli dovranno fare a meno di Valzania, sospeso per squalifica, mentre si prevede un ritorno importante in rosa. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, con attenzione alle scelte di formazione e alle strategie degli allenatori. Di seguito, le probabili formazioni e le novità principali per questa sfida.

